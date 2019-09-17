2019/09/17 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع رئيس شركة "روسنفط"، يفغيني تولوتشيك، أنه إذا ارتفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار، بسبب الأحداث في المملكة

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