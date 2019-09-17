العلاق: الاحتياطي المتوفر لدينا قادر أن يغطي الطلب على الدولار

2019/09/17 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، الثلاثاء، أن الاحتياطي المتوفر قادر أن يغطي الطلب على الدولار

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