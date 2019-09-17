2019/09/17 | 13:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تستعد للسفر إلى منطقة ساحلية وقضاء الوقت على الشاطئ، فربما عليك الاطلاع على لائحة أفضل وأجمل الشواطئ في العالم المذكورة أدناه والابتعاد عن الشواطئ المليئة بالقمامة وطيور النورس العدوانية.والجدير بالذكر أنّ موقع Beach-Inspector قد أصدر هذه اللائحة بناءً على اختبارات أجريت على أكثر من 1600 شاطئ، شملت أصغر التفاصيل، بدءًا من جودة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أفضل وأجمل الشواطئ في العالم بدءًا من جودة المياه وليس انتهاءً بنوع الشاطئ وكالة صدى الاعلام للانباء.

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