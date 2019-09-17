القوات الامنية تدمر عدة مضافات واسلحة لداعش الارهابي في صحراء الأنبار

2019/09/17 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية اليوم الثلاثاء، من تدمير عدة مضافات واسلحة لداعش الارهابي في صحراء الأنبار.

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