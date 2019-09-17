الاستخبارات العسكرية تداهم خمسة اوكار لداعش وتلقي القبض على ارهابيين بداخلها في ديالى

2019/09/17 | 13:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارت العسكرية، اليوم الثلاثاء، مداهمة خمسة اوكار لعصابات داعش الإرهابيةوالقاء القبض على ارهابيين وضبط مواد متفجرة داخلها في محافظة ديالى.

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