 القضاء يناقش القانونية النيابية حول قانون المحكمة الاتحادية

2019/09/17 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان في مكتبه اليوم الثلاثاء رئيس وأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب.وذكر بيان رسمي لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “اللقاء ناقش سبل التعاون بين مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى لاسيما تشريع القوانين بصورة عامة وما يخص القضاء منها بصورة

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