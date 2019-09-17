2019/09/17 | 13:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجت نادين نجيم مسيرتها الفنية بنجاح لافت عبر مسلسل “خمسة ونص” الذي اخترق السوق المصرية بجدارة، وكان بين الأعمال الخمسة الأولى التي حققت أكثر نسبة مشاهدة في بلد المئة مليون في رمضان 2019.نادين نجيم التي أعلنت في الفترة الأخيرة أنها ليست في حال خصومة فنية مع أحد، وأكدت كلامها بمصالحة مع سيرين عبر النور،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادين نجيم شغفي أن أصبح سيدة أعمال وكالة صدى الاعلام للانباء.

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