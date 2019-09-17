التقاط أول صورة لثاني زائر نجمي لنظامنا الشمسي

2019/09/17 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن علماء الفلك من التقاط صورة للجسم الغريب الغامض الذي يعبر نظامنا الشمسي، والذي يرجح بأنه مذنب بينجمي.

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