رسميا.. تقليص عقوبة إيقاف نيمار في دوري أبطال أوروبا

2019/09/17 | 13:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة التحكيم الرياضية تقليص عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقاف نيمار

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