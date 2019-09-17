2019/09/17 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، من أن منح موافقة الترانزيت لمرور الشاحنات الكويتية سيتسبب بإضرار اقتصادية لموانئ العراق.

وقالت نصيف في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وتابعتها "الغد برس"، إن "خطورة منح موافقة الترانزيت لمرور الشاحنات الكويتية عبر الأراضي العراقية تعادل خطورة منح الربط السككي للكويت وايضاً ستسبب اضراراً اقتصادية لموانئنا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تحذر من خطورة منح الموافقة لمرور الشاحنات الكويتية عبر العراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تحذر من خطورة منح الموافقة لمرور الشاحنات الكويتية عبر العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).