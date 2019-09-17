الحكومة الروسية: ليس لدينا معلومات عن الجهة المسؤولة عن هجوم أرامكو

2019/09/17 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لا توجد لدى الكرملين معلومات عن الجهة التي تقف وراء الهجوم على المواقع النفطية في السعودية.

وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحفي، "ليس لدى الكرملين حتى الآن أية معلومات يمكن أن نستنتج منها الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم.



وأكرر مرة أخرى ما قلته أمس، نحن لسنا من أنصار الاتهامات أو الاستنتاجات المتسرعة حول من يقف وراء هذا الهجوم".

وذكر الناطق الرئاسي الروسي أيضا أن "الكرملين يعتقد أن تحليل العواقب الناجمة عن الهجوم على منشآت النفط السعودية يحتاج إلى وقت، كي يتم تحديد ما يجب عمله".

وقال بيسكوف في هذا الشأن: "لم يتضح بعد، إلى أي مدى ستتحمل السعودية أي سقف لشحن وإنتاج النفط، ولذلك فمن المستبعد أن يتمكن أي أحد من تقديم توقعات للعمل اللاحق، حتى الآن لا تتوفر معلومات موثوقة، ولهذا سيستغرق التحليل بعض الوقت".

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