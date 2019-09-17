2019/09/17 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية /المديرية العامة للمناهج، اليوم الثلاثاء، تحديد المواد الدراسية الخاصة لفرع الفنون في المرحلة الإعدادية، المستحدث من قبل هيئة الرأي.وذكر بيان لوزارة التربية تلقته وكالة صدى، أن “هناك تسعة مواد دراسية تم اقرارها للصف الرابع الاعدادي (فنون) هي التربية الاسلامية ، اللغة العربية ، اللغة الانكليزية ، الرياضيات ، التربية الجمالية والتذوق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تُقرر المواد الدراسية لفرع الفنون للمرحلة الاعدادية المُستحدث من قبل هيئة الرأي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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