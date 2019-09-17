2019/09/17 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الثلاثاء، مع سفير مملكة هولندا في بغداد ايرك ستراتنك سبل التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه ان "القاضي فائق زيدان استقيل اليوم، سفير مملكة هولندا في بغداد ايرك ستراتنك".واضاف، ان "الطرفين بحثا سبل التعاون بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الارهاب".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وهولندا يبحثان سبل التعاون في مجال القضاء ومكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وهولندا يبحثان سبل التعاون في مجال القضاء ومكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).