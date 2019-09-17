بالوثائق.. تغييرات كبيرة في وزارة الداخلية

2019/09/17 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تغييرات كبيرة في عدد من ضباطها.

وبحسب وثائق صادرة عن وزارة الداخلية حصلت عليها وكالة {الفرات نيوز}، فإن هذه التغييرات شملت ضباط محاكم قوى الامن الداخلي في الوزارة.

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