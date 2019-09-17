مصدر مقرب من وزير الصحة لـ

2019/09/17 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف مصدر مقرب من وزير الصحة ، علاء العلوان، بان عدد من اعضاء مجلس النواب هم السبب بتقديم العلوان استقالته.

وقال لـ "العهد نيوز"،

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