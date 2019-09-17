وزير العدل يبحث مع محافظ كركوك دعم وتطوير الدوائر العدلية بالمحافظة

2019/09/17 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

بحث وزير العدل فاروق امين الشواني اليوم مع محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ، سبل دعم وتطوير المؤسسات التابعة لوزارة العدل في

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