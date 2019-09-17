مصادر: سليماني في بغداد لبحث الرد على اسرائيل

2019/09/17 | 13:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن تواجد قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني في بغداد.

وافادت المصادر ،لوسائل اعلام، ان “سليماني متواجد في بغداد منذ يومين”.



وانه “اجتمع مع رئس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، و أمين عام منظمة بدر هادي العامري، ومع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وفالح الفياض وابو مهدي المهندس “.

لبحث كيفية “على إسرئيل على غرار قصف مقرات الحشد الشعبي”.

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