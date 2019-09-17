2019/09/17 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسمت ادارة نادي الزوراء الرياضي، مصير مدربه حكيم شاكر بعد الانباء التي اشارت الى اقالته عقب خسارة نهائي السوبر امام الشركة بركلات الترجيح.وقال عضو الهيئة الادارية للنادي عبد الرحمن رشيد في تصريح لـ/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “حكيم شاكر، مستمر في تدريب الفريق والاخبار الاخيرة التي اشارت الى اقالته غير صحيحة”.واوضح رشيد،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إدارة الزوراء تنفي اقالة حكيم شاكر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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