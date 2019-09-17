الخامنائي: لن نجري أي مفاوضات مع واشنطن.. ولا تأثير لضغوطها القصوى

2019/09/17 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء أن طهران لن تُجرى أي مفاوضات مع الولايات المتحدة "على أي مستوى كان"، مدعيا أن العقوبات الأمريكية على بلاده غير مؤثرة.

وقال خامنئي، إن جميع المسؤولين في إيران على اعتقاد بأنه لن تكون هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة على أي مستوى، وإن دعوة ال...

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