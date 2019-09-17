2019/09/17 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "يبدو" أن إيران تقف وراء الهجوم على منشأتي نفط أرامكو السعودية في بقيق وخريص، لكنه أشار إلى أنه من المبكر الجزم بذلك، ونفى ترامب رغبته في الدخول في صراع جديد لكنه اعتبر أنه "في بعض الأحيان نضطر لذلك".

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض،...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب للسعودية: لا نريد الحرب مع ايران.. واذا ارتم الحماية عليكم ان تدفعوا) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب للسعودية: لا نريد الحرب مع ايران.. واذا ارتم الحماية عليكم ان تدفعوا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).