2019/09/17 | 13:44

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نائب: مكاتب المفتشين العموميين استخدمها البعض للابتزاز والضغوطات

اكد النائب عن تحالف سائرون، برهان المعموري، اليوم الثلاثاء، ان

البعض استخدم مكاتب المفتشين لممارسة الضغوط السياسية والابتزاز،

مبينا انه من الممكن ان يتم زج بعضهم الى أماكن رقابية حكومية.وقال المعموري، في حديث صحفي، ان "كثرة المؤسسات الرقابية في البلد

تزيد من فساد دوائر الدولة"، مشيرا الى انه "كان من الضروري ان يتم فك

ارتباط مكاتب المفتشين من الوزير حتى يتمكنوا من محاسبة الوزراء وما

دونهم".وأضاف ان "هناك من يمتاز بالنزاهة ولا تشوبه ملفات فساد فمن المؤمل ان

يتم زجهم في مؤسسات رقابية حساسة في الدولة لكي يكملون ممارسة عملهم

الرقابي بكل جدية واجتهاد".

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