2019/09/17 | 13:44

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ذي قار : استئناف العمل بمشروع كورنيش الشطرة المتوقف منذ خمسة اعوام

اعلنت الادارة المحلية في قضاء الشطرة شمالي ذي قار اليوم عن

استئناف العمل بمشروع كورنيش الشطرة المتوقف منذ العام 2014 بسبب

الازمة المالية .

وقال رئيس المجلس البلدي في القضاء عبد الزهرة حسن ان الشركة

المنفذة استأنفت العمل بمشروع كورنيش الشطرة بعد اطلاق التخصيصات

المالية له على امل ان ينتهي المشروع بالكامل بغضون 150 يوما.وبين ان المشروع كان قد توقف في العام 2014 عند نسبة انجاز 67% بسبب

الازمة المالية في العام 2014.يذكر ان العمل في المشروع كان قد انطلق في العام 2013 بكلفة اجمالية

قدرها مليار و 800 مليون دينار عراقي ضمن موازنة تنمية الاقاليم

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