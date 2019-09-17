العلاق: مبادرتنا بتخصيص 5 مليارات دولار لدعم المشاريع تعد الأكبر بتأريخ العراق

2019/09/17 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، اليوم الثلاثاء، أن مبادرة البنك بتخصيص 5 مليارات دولار لدعم المشاريع تعد "الأكبر في تأريخ العراق".

وقال العلاق خلال مشاركته في ورشة عمل بالعاصمة المصرية القاهرة، بحسب بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مبادرة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مختلف المصارف العراقية من خلال تخصيص 5 مليارات دولار لهذا الهدف وهو المبلغ الأكبر في تأريخ العراق المخصص لتلك النوعية من المشروعات".

وأضاف، أن "الظروف والعوامل التي تعرض لها العراق كانت سبباً مؤثراً في الوضع الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي فرض على البنك المركزي أن يأخذ زمام المبادرة للخروج من تلك الأزمات التي عانى منها العراقيون، وأن يكون قدوة لبقية المؤسسات الأخرى فكان الاهتمام بقضايا التنمية والبناء التي يحتاجها الشعب العراقي ومؤسساته".واطلق البنك المركزي مبادرة الـ1 ترليون دينار عراقي من أجل الإسهام في زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتتراوح مبالغها من 5 مليون دينار إلى 50 مليون دينار ومن الممكن زيادتها الى مليار دينار.





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