تجهيز مخيمات النازحين في بغداد بادوية الامراض المزمنة للشهر الحالي

2019/09/17 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسلت دائرة العيادات الطبية الشعبية وجبة جديدة من أدوية الأمراض المزمنة إلى مخيمات النازحين في بغداد وهي حصة شهر أيلول الحالي.ونقل بيان للدائرة عن مديرها العام الدكتور حازم عبد الرزاق الجميلي قوله ان: الدائرة أرسلت ومن خلال قسم الصيدلة والمخازن وجبة جديدة من أدوية الأمراض المزمنة للنازحين في بغداد ضمن مخيم قطاع التاجي 2 […]

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