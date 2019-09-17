“بالصور”.. شركة هولندية تباشر بانشاء جزيرة صناعية لصالح العراق في مياه الخليج

2019/09/17 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق باشرت شركة “بوسكاليس” الهولندية العملاقة بعملها، والتي تعاقد معها العراق لإنشاء جزيرة صناعية في المياه الاقليمية في الخليج.وسيضيف المشروع طاقة خزنية تتجاوز الـ 6 مليون برميل من النفط فضلا عن إضافة 3 مليون برميل يومياً الى الطاقة التصديرية الحالية.

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