فتيات لبنانيات يبهرن حكام “غوت تالنت” بريطانيا على أنغام موسيقى شرقية

2019/09/17 | 13:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق بعد الفوز بلقب الموسم السادس في برنامج “Arabs Got Talent” عام 2019، تعود فرقة الشابات اللبنانيات، التي تعرف باسم “ميّاس”، لتبهر لجنة تحكيم “Britain’s Got Talent”.وعلى أنغام موسيقى شرقية وبلوحة فنية ساحرة، نجحت “ميّاس”، التي تتألف من 31 راقصة، في جذب انتباه العديد من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي.يُذكر أن […]

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