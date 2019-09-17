محترف امريكي في صفوف الميناء السلوي

2019/09/17 | 14:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت ادارة نادي الميناء الرياضي مع لاعب السلة الأمريكي ( جيفري ستابس ) لتدعيم صفوف فريقها السلوي في الموسم الجديد.وذكرت الادارة في بيان ” ان الادارة وقعت بشكل رسمي مع المحترف الامريكي ( جيفري ستابس ) لتمثيل الفريق في الاستحقاقات المقبلة ويكون اضافة قوية وداعمة للفريق السلوي .كما وقعت ادارة النادي عقدا مع […]

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