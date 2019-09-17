التعليم توجه الجامعات بتوفير قاعات دراسية أرضية أو مصاعد كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة

2019/09/17 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات كافة بتسهيل الدراسة للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتوري الأطراف السفلى عبر توفير قاعات دراسية في الطوابق الأرضية أو مصاعد كهربائية لحين التخرج.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “وزارة التعليم العالي والتزاما بما جاء بالقانون رقم 38 لسنة 2013 الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة أوعزت بتوفير قاعات دراسية في الطوابق الأرضية أو تهيئة مصاعد كهربائية للطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا الجالسين على الكراسي المدولبة (مبتوري الأطراف السفلى) لحين التخرج”.





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