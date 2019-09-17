ضبط مسافر إيراني بحوزته 500 غم من مادة مخدرة في زرباطية الحدودي

2019/09/17 | 14:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط مسافر إيراني بحوزته 500 غم من مادة الترياك المخدرة في زرباطية الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم ضبط مسافر إيراني الجنسية بحوزته 500 غم من مادة الترياك في منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط”.

وأوضح البيان، ان “عملية الضبط تمت قبل دخوله صالة المسافرين من قبل مفرزة شعبة مكافحة المخدرات في المنفذ”، لافتا الى “إحالة ما تم ضبطه وفق محضر أصولي إلى شعبة مكافحة مخدرات بدرة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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