نائب عن البصرة يطرح انطباعين حول

2019/09/17 | 14:02

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بغداد/ سومر نيوز

قال النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة دخلت "عهدا جديدا" بقيادة محا...

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