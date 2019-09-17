أختتام نشاط الدفاع المدني في قضاء تلكيف الذي تموّله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

2019/09/17 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقامت قائممقامية قضاء تلكيف حفل افتتاح لمشروع تجهيز دائرة الدفاع المدني في قضاء تلكيف بالاليات الاختصاصية ومواد ومعدات الانقاذ وحماية ارواح المواطنين ، المشروع كان بالتعاون المشترك بين قائممقامية قضاء تلكيف وبرنامج تعافي ICRI والممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID ونفذت منظمة الصقور للتنمية الاجتماعية الجانب التوعوي …

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