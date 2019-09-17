برهم صالح : خدمة الحجاج والمعتمرين العراقيين “واجب مقدس”

2019/09/17 | 14:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد قال رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إن خدمة الحجاج والمعتمرين العراقيين، واجب مقدس ووطني، فيما شدد على تذليل الصعوبات التي يواجهونها.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “الرئيس صالح، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة الشيخ خالد العطية، ونائبه الشيخ سامي المسعودي”.

وقال صالح خلال اللقاء، إن “خدمة الحجاج والمعتمرين العراقيين واجب مقدس ووطني، ومهمتنا تأمين افضل السبل التي تساهم بادائهم مناسك الحج والعمرة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم”، مثمناً جهود الهيئة “في توفير وسائل الراحة للحجاج اثناء موسم الحج”.

وبحسب البيان، “استعرض العطية المهام التي تقوم بها هيئة الحج والعمرة وخاصة فترة موسم الحج وجهودها في تقديم افضل الخدمات للحجاج والمعتمرين”.

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