حامد الحمداني - منم الذاكرة/ حملة الاغتيالات في الموصل ودور السلطة

2019/09/17 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_الحمداني من الذاكرةحملة الاغتيالات في الموصلودور السلطةالقسم الأول 1/2 حامد الحمداني 17/9/2019الهجوم الرجعي في الموصل عام 1959ودور السلطة:لم تكد تفشل محاولة الشواف الانقلابية، وتسيطر قوات الجيش الوطنية وجماهير الشعب على المدينة، حتى توارت القوى الرجعية خوفاً ورعباً، وخلال أيام قلائل عاد الهدوء والنظام إلى المدينة، وشعر أبناء الموصل لأول......

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