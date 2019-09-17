كامل الدلفي - الصراعات تأكل استقرار الشرق الأوسط.

2019/09/17 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_الدلفي السعودية خسرت كثيرا بضرب مؤسستها النفطية ..واليمن خسرت كثيرا على يد السعودية.النظام السعودي يهلك المنطقة ويدمرها .لانه نظام متشبث بالبقاء على رأس المنطقة ولم يشعر بأنه نظام فقد حيويته و انتهت صلاحيته ولم يعد بإمكانه أن يساير الأحداث والمستجدات العالمية ، انه يعتمد على آلية قديمة وحيدة هي استخدام المال في الهجوم والسيطرة على دول المنطقة ، من ناحية ودفع المال للامريكان للدفاع عن امن الممل......

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