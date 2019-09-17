2019/09/17 | 14:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #كامل_الدلفي السعودية خسرت كثيرا بضرب مؤسستها النفطية ..واليمن خسرت كثيرا على يد السعودية.
النظام السعودي يهلك المنطقة ويدمرها .لانه نظام متشبث بالبقاء على رأس المنطقة ولم يشعر بأنه نظام فقد حيويته و انتهت صلاحيته ولم يعد بإمكانه أن يساير الأحداث والمستجدات العالمية ، انه يعتمد على آلية قديمة وحيدة هي استخدام المال في الهجوم والسيطرة على دول المنطقة ، من ناحية ودفع المال للامريكان للدفاع عن امن الممل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كامل الدلفي - الصراعات تأكل استقرار الشرق الأوسط.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النظام السعودي يهلك المنطقة ويدمرها .لانه نظام متشبث بالبقاء على رأس المنطقة ولم يشعر بأنه نظام فقد حيويته و انتهت صلاحيته ولم يعد بإمكانه أن يساير الأحداث والمستجدات العالمية ، انه يعتمد على آلية قديمة وحيدة هي استخدام المال في الهجوم والسيطرة على دول المنطقة ، من ناحية ودفع المال للامريكان للدفاع عن امن الممل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كامل الدلفي - الصراعات تأكل استقرار الشرق الأوسط.) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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