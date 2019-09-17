امال الحسين - التجربة الثورية الفيتنامية : تأسيس جيش - الرعب الأبيض بكاو باك لانغ 3

2019/09/17 | 14:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين في أماكن أخرى، استعمل العدو الحيلة.علق مناشير، جمع الساكنة وأوصاها بالذهاب بهدوء إلى مهنهم، دون التأثير ب"متمردي فييت مينه".يضمن للذين التحقوا بمجموعات المتمردين، حرية الرجوع إلى منازلهم، ويدعوا الأطر في العمل السري بالتحاق بإدارة "الحكومة".النتيجة : فشل تام ! ولا واحد من جماعتنا وقع في المصيدة : لقد تم إعلام منخرطينا بهذه الاحتمال.أمام هذه الهزائم استمر في القمع.دعم شبكة المخبرين، تبث......

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