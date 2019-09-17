خلال لقائه رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة.. رئيس الجمهورية: خدمة الحجاج والمعتمرين واجب مقدس ووطني

2019/09/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، ان خدمة الحجاج والمعتمرين واجب مقدس ووطني.

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