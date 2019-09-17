العبادي يطرح انطباعين حول “العهد الجديد” في المحافظة

2019/09/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن محافظة البصرة عبد عون العبادي، اليوم الثلاثاء، إن المحافظة دخلت “عهدا جديدا” بقيادة محافظ البصرة أسعد العيداني عندما بدأ بحملة تطبيق القانون.وأضاف العبادي لـ/SNG/، أن “البصرة تدخل عهدا جديدا بقيادة محافظ البصرة أسعد العيداني عندما بدأ بحملة تطبيق القانون”، مشيرا الى انه “تطبيقه قد أعطى انطباعين فالأول برفع التجاوزات ...

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