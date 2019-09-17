الاعلام النيابية تتوعد مرتكبي الفساد مع شركات الهاتف

2019/09/17 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- اكد عضو لجنة الاعلام والاتصال النيابية، علاء الربيعي، اليوم الثلاثاء، ان لجنته ستعمل على محاسبة كل من ارتكب فساداً مع شركات الهاتف النقال.وقال الربيعي في تصريح للمركز الخبري الوطني، إن “لجنة الاعلام والاتصالات بدأت عملها وعقدت اول اجتماع”، مبينا ان “اللجنة متوجهة الى محاسبة كل من ارتكب فساد مع شركات الهاتف النقال باعتبار ...

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