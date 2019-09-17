صناديق الاقتراع ستحسم مصير نتنياهو السياسي

2019/09/17 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تل أبيب – فتحت مراكز الاقتراع الثلاثاء أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات عامة في غضون خمسة أشهر، ستكون حاسمة في

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