صالح يبحث مع رئيس هيئة الحج ونائبه تذليل العقبات امام الحجاج

2019/09/17 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، مع رئيس هيئة الحج والعمرة خالد العطية ونائبه سامي المسعودي، تذليل العقبات التي تواجه الحجاج.

وذكر المكتب الاعلامي لصالح في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام ببغداد، رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة خالد العطية ونائبه سامي المسعودي".

واكد صالح على ان "خدمة الحجاج والمعتمرين العراقيين واجب مقدس ووطني، ومهمتنا تأمين افضل السبل التي تساهم بادائهم مناسك الحج والعمرة وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجههم".

من جانبه، استعرض العطية "المهام التي تقوم بها هيئة الحج والعمرة وخاصة فترة موسم الحج وجهودها في تقديم افضل الخدمات للحجاج والمعتمرين".

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