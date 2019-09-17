بالفيديو.. جسم مجهول يدخل مجموعتنا الشمسية بسرعة فائقة

2019/09/17 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أما عن معرفة هجرته من مكان خارج المجموعة الشمسية، فتم "لأنه يتبع مسارا شديد الانحناء ويتحرك في اتجاه الشمس بسرعة عالية جدا، تزيد عن 149 ألف كيلومتر بالساعة، مما يشير أيضا إلى أنه سيرحل ويعود إلى الفضاء النجمي فيما بعد" طبقا لما نقلت الوكالات سابقا عن David Farnokia عالم الفلك في "ناسا" الأميركية.مثله أيضا صرحت مواطنته Karen Meech عالمة الفلك في "جامعة هاواي" بقولها إن جميع أفراد فريقها "مقتنعون 100% بأنه من خارج المجموعة الشمسية" وأن المذنّب، وهو مزيج من الجليد والغبار، سيصل إلى أقرب نقطة من الشمس في 8 ديسمبر كانون الاول المقبل، ليصبح بعيدا 300 مليون كيلومتر عن الأرض، لذلك فمن الممكن أن يكون C/2019 Q4 ثاني "ضيف" من الفضاء النجمي يتم رصده بعد الذي ظهر لأسبوع واحد شبيها في 2017 بالسيجار ثم اختفى، وهو Oumuamua الذي اعتقد عدد من العلماء بأنه مركبة فضائية زارت المجموعة الشمسية، ثم اعتبره بعض منهم جسما عاديا، وبقي آخرون على اعتقادهم.إلا أن الزائر الجديد بعكس "أومواموا" لأنه سيبقى قرب مدار "الكوكب الأحمر" لعام تقريبا، وخلاله قد يتمكن العلماء من التعرف إلى خصائصه الكيميائية وإلى مزيد من الأدلة بشأن مصدره، ومن أين جاء بالتحديد، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما نقلته الوكالات بشأنه، علما أن عددا من العلماء ليسوا متأكدين تماما أن "الجسم" هو مذنّب، بل شيء آخر "متجول بين النجوم" لا يعرفون طبيعته بعد، مع أن الصورة توضح بأن له ذيلا من الغبار ناتجا عن انعكاس ضوء الشمس عليه.وهناك أمر هام عن C/2019 Q4 أشار إليه محلل للشؤون الفضائية، هو Lembit Opik الذي ذكر لصحيفة "الصن" البريطانية، من أن "الزائر" الذي نلحظ في الفيديو المرفق سرعته الهائلة كما لمحها الراصدون، يثبت كم من السهل العبور من جوف الفضاء النجمي والوصول إلى المجموعة الشمسية، وهو ما يؤكد أمرين مهمين برأيه: الأول، أن السفر بين النجوم ممكن، وأن بإمكان البشر استخدام الأجسام المتجولة بينها للسفر على متونها إلى مواقع في الفضاء غير مكتشفة بعد.أما الثاني "فهو أن أنواع الحياة يمكن نقلها إلى كل أنحاء الكون والفضاء.



سواء بكتيريا، أو جزيئات من أنواع حية مختلفة" منها، أن الحياة التي تنشأ في مكان ما بالكون يمكن أن تتطور في غيره "وهو ما قد يؤدي إلى حل اللغز المحيط بأصل الحياة ومصدرها نفسه" كما قال.انتهى

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