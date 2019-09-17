2019/09/17 | 14:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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حسمت ادارة نادي الزوراء الرياضي، مصير مدربه حكيم شاكر بعد الانباء التي اشارت الى اقالته عقب خسارة نهائي السوبر امام الشركة بركلات الترجيح.
وقال
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الزوراء: حكيم شاكر مستمر مع الفريق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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