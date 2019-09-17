إدارة الزوراء: حكيم شاكر مستمر مع الفريق

2019/09/17 | 14:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

حسمت ادارة نادي الزوراء الرياضي، مصير مدربه حكيم شاكر بعد الانباء التي اشارت الى اقالته عقب خسارة نهائي السوبر امام الشركة بركلات الترجيح.

وقال

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