2019/09/17 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة إصلاح الأحداث التابعة لوزارة العدل عن موقفها الشهري الخاص بعدد المطلق سراحهم لشهر آب الماضي.وقال بيان صادر عن الوزارة إن “العدد الكلي للمفرج عنهم خلال الشهر الماضي بلغ (61) حدثا في بغداد والمحافظات بينهم (18) حدثا تخليه بعد قضاءهم مدة المحكومية، و(25) بالإفراج الشرطي و(17) حدث موقوف لعدم كفاية الأدلة بالاضافة الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العدل:الإفراج عن 61 حدثاً خلال الشهر الماضي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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