2019/09/17 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vt0V-q4mxRM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن : ترجيحات بوقوف اسرائيل وراء قصف مستودعات صواريخ ايرانية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عبد الرحمن : ترجيحات بوقوف اسرائيل وراء قصف مستودعات صواريخ ايرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).