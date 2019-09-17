ذي قار: إطلاق مبلغ 58 مليارا من تخصيصات موازنة 2019

2019/09/17 | 14:16

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أعلن محافظة ذي قار عادل الدخيلي ، اليوم الثلاثاء ، عن استحصال موافقة وزارة التخطيط على إطلاق مبلغ 58 مليار دينار من تخصيصات المحافظة ضمن خطة تنمية الأقاليم لعام 2019 بعد مطالبات بالإسراع في إطلاقها.

وقال الدخيلي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن وزارة التخطيط وجهت خطاباً رسمياً إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية بموافقتها على إطلاق مبلغ 58 مليار دينار وخمسون مليون دينار لمشاريع خطة المحافظة محسوباً على التخصيصات السنوية للمشاريع المدرجة في جداول الموازنة الاستثمارية للعام الجاري بعد مطالبات بإطلاقها "، داعياً " وزارة المالية إلى الإسراع في التمويل واستكمال صرف ما تبقى من المبالغ المخصصة ضمن الموازنة " .

ولفت إلى "تخويل التخطيط للمحافظة صلاحيات التنفيذ والصرف في إطار التعليمات الخاصة بتنفيذ هذه الخطة " ، مشدداً على " الإسراع بإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات لأهالي ذي قار للنهوض بواقعها الخدمي" .





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