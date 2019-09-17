سعر الدولار امريكي مقابل الدينار العراقي اليوم

2019/09/17 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

اسعار عملة الولايات المتحدة الأمريكية الدولار امريكي (USD) مقابل عملة العراق الدينار العراقي (IQD) اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019

1(USD) دولار امريكي= 1,197.1دينار العراقي (IQD)1(IQD) دينار العراقي=0.0008دولار امريكي (USD)

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