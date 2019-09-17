“بالصورة”.. الحلبوسي يزرع شجرة بيده لهذا السبب

2019/09/17 | 14:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اقدم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على زراع شجرة بيده، حيث قبل تحدي ممثلة الأمم المتحده في العراق القاضي بغرس شجرة من اجل السلام.

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