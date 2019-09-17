العراق: جدل بشأن خطوات إعادة النازحين إلى مدنهم

2019/09/17 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب العراقيون من عامهم الثالث منذ إعلان بغداد انتهاء المعارك مع تنظيم “داعش”، وتحرير كافة أراضي البلاد من سيطرته، إلا أن ملف

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