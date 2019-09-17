عراقيون عالقون… العودة إلى البلاد تعني الموت

2019/09/17 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكثير من العراقيين العالقين في الخارج ليسوا في أفضل حال، بل إنهم مهددون بالموت.من جهة، ترغب الدول التي لجأوا إليها في

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