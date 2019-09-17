2019/09/17 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ SNG- قال النائب عن كتلة سائرون النيابية محمد الغزي، اليوم الثلاثاء، إن على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي التدخل في ملف امناء شبكة الاعلام العراقي.واضاف الغزي لـ/SNG/،أن “كثيرا من الهيئات المستقلة الموجودة ضمن شبكة الامناء في شبكة الإعلام العراقي قد مضى عليه فترة طويلة جدا”، مشيرا الى ان “قانون شبكة الإعلام يعتبر مهما في ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سائرون توجه طلباً لعبد المهدي حول أمناء شبكة الإعلام: إنها مهمتك) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سائرون توجه طلباً لعبد المهدي حول أمناء شبكة الإعلام: إنها مهمتك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).